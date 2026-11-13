Экс-премьер Украины Азаров заявил, что Заворотный предполагал возможное покушение

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Бывший пресс-секретарь экс-премьера Украины Николая Азарова, политолог Сергей Заворотный предполагал возможное покушение и говорил об этом, рассказал в беседе с Москвой 24 сам Азаров.

Он напомнил о связи политической борьбы и журналистики.

"Как раньше говорили, перо приравнивается к штыку. Его (Заворотного. – Прим. ред.) перо было действенным и болезненным", – отметил бывший премьер-министр Украины.

Азаров также рассказал, что Заворотному уже провели операцию. Политологу оторвало левую руку, у него многочисленные ранения, перебиты ноги и множество других тяжелых травм. Его ввели в состояние лечебной комы. В субботу, 14 ноября, будет решаться вопрос о дальнейших вмешательствах и перспективе лечения.

"Мы ему желаем выздоровления. <...> Чтобы он вернулся к своей нормальной жизни. Таких людей единицы", – резюмировал Азаров.

Он также связал произошедшее с украинскими спецслужбами. Бывший премьер назвал случившееся тяжелым известием и охарактеризовал Заворотного как компетентного специалиста по Украине, который долгое время работал в стране и регулярно выступал публично.

Автомобиль Toyota, за рулем которого был Заворотный, взорвался на Кировоградской улице в Москве 13 ноября. По предварительным данным, под водительским сиденьем могло находиться взрывное устройство мощностью около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

Очевидцы рассказали, что после взрыва Заворотного выбросило через лобовое стекло, а автомобиль продолжил движение и остановился примерно в метре от встречной машины. Политолога госпитализировали, он находится в критическом состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенного общеопасным способом организованной группой. Следователи проводят необходимые действия, в том числе планируют назначить медицинскую и взрывотехническую экспертизы.

Политолог и бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров предположил, что Заворотный мог стать целью атаки из-за того, что представляет угрозу для украинского лидера Владимира Зеленского. Специалист подчеркнул, что украинские власти пытаются устранять оппонентов различными способами.