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13 ноября, 19:27

Политика

Кушнер и Уиткофф подключились к подготовке обмена пленными между РФ и Украиной

Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер подключились к работе по подготовке обмена пленными между Россией и Украиной. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в соцсети X.

Она напомнила, что Уиткофф и Кушнер провели трехсторонние переговоры в Абу-Даби, а также двусторонние контакты с Москвой и Киевом. В результате им удалось привлечь европейских партнеров к будущим консультациям и начать работу над обменом, который станет самым масштабным за время конфликта.

Переговоры делегаций России, США и Украины прошли 10–11 ноября. Москва и Киев договорились провести новый обмен пленными по итогам этих консультаций, его детали будут раскрыты позже.

После трехсторонних переговоров Кушнер и Уиткофф встретились с Владимиром Путиным в Кремле. В ходе встречи Уиткофф назвал подготовку обмена сигналом прогресса и охарактеризовал переговоры в Абу-Даби как конструктивные.

Кроме того, спецпосланник США сообщил о начале работы над еще одним раундом переговоров по украинскому урегулированию.

Кушнер заявил о подготовке крупнейшего обмена пленными с начала СВО

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