Королева Нидерландов Максима получила звание подполковника сухопутных войск

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Королева Нидерландов Максима завершила военную подготовку и стала офицером запаса в звании подполковника сухопутных войск. Об этом сообщил Королевский дом страны.

В пятницу, 13 ноября, Максима вместе с 23 другими офицерами запаса принесла присягу командующему сухопутными войсками генерал-лейтенанту Яну Свилленсу. Церемония состоялась в Королевской военной академии в городе Бреда на юге Нидерландов.

В начале 2026 года королева добровольно вступила в резерв и приступила к военной подготовке. Она включала теоретические и практические занятия, в том числе освоение базовых военных навыков.

Ранее аналогичную военную подготовку прошла наследная принцесса Амалия. В министерстве обороны Нидерландов рассчитывают, что участие представителей королевской семьи в военной службе поможет популяризировать армию среди жителей страны.