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13 ноября, 17:17

Шоу-бизнес

Актер Даниил Вахрушев впервые станет отцом

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Актер Даниил Вахрушев, известный по сериалу "Физрук", готовится впервые стать отцом. Об этом он сообщил в соцсетях, опубликовав фотографии со своей избранницей Елизаветой Ефремовой.

На снимках можно увидеть округлившийся живот девушки. Под фото артист написал, что эта фотосессия стала одной из самых важных в его жизни, а также поблагодарил возлюбленную.

Пара познакомилась на съемочной площадке фильма "Хоккейные папы". Через некоторое время Ефремова решила сама написать Вахрушеву. В итоге между ними завязались отношения. При этом молодым людям пришлось долго привыкать к совместной жизни, однако трудности не помешали их планам.

Ранее певец Женя Трофимов и его супруга София впервые стали родителями. 18 октября у пары родился сын Александр. С женой исполнитель познакомился еще в подростковом возрасте, 14 лет назад. Брак они заключили в 2023 году.

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