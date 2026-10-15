Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 13:52

Шоу-бизнес

Певица Алсу рассказала о планах снова выйти замуж и родить ребенка

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Певица Алсу заявила, что хотела бы во второй раз выйти замуж и родить ребенка. Об этом она рассказала в подкасте исполнителя Эмина Агаларова.

Артистка призналась, что, несмотря на какие-либо сложности и разные этапы в жизни, она осталась жизнелюбивым человеком, который абсолютно верит в любовь.

"Если в моей жизни будет человек, с которым я буду готова провести всю свою жизнь, то, наверное, было бы классно, если бы нас еще и объединил общий ребенок", – добавила Алсу.

Отвечать на вопрос о том, свободно ли сейчас ее сердце, она не стала. Певица сослалась на то, что пока не готова говорить об этом публично.

В 2024 году певица решила расторгнуть брак с предпринимателем Яном Абрамовым. Официально развод состоялся в августе, хотя заявление было подано еще в мае – несколько месяцев паре дали на возможное примирение.

При этом в июле Алсу подала в суд иск о разделе совместно нажитого имущества, но этот вопрос решился не сразу. Журналисты писали, что бывшие супруги делили имущество стоимостью несколько миллиардов рублей и только в апреле 2025-го экс-супруги пришли к решению этого вопроса, однако разглашать детали не стали.

В СМИ распространялась информация, что причиной разлада в семье якобы оказалась измена Абрамова с экс-возлюбленной рэпера Тимати Анастасией Решетовой.

Весной 2026 года Алсу опубликовала пост, в котором высказалась о мужских изменах. По ее словам, в разрушении семьи нельзя винить только любовниц, поскольку мужчина – "не вещь, которую можно украсть из чужой жизни".

Читайте также


шоу-бизнес

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика