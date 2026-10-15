Певица Алсу рассказала о планах снова выйти замуж и родить ребенка

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Певица Алсу заявила, что хотела бы во второй раз выйти замуж и родить ребенка. Об этом она рассказала в подкасте исполнителя Эмина Агаларова.

Артистка призналась, что, несмотря на какие-либо сложности и разные этапы в жизни, она осталась жизнелюбивым человеком, который абсолютно верит в любовь.

"Если в моей жизни будет человек, с которым я буду готова провести всю свою жизнь, то, наверное, было бы классно, если бы нас еще и объединил общий ребенок", – добавила Алсу.

Отвечать на вопрос о том, свободно ли сейчас ее сердце, она не стала. Певица сослалась на то, что пока не готова говорить об этом публично.

В 2024 году певица решила расторгнуть брак с предпринимателем Яном Абрамовым. Официально развод состоялся в августе, хотя заявление было подано еще в мае – несколько месяцев паре дали на возможное примирение.

При этом в июле Алсу подала в суд иск о разделе совместно нажитого имущества, но этот вопрос решился не сразу. Журналисты писали, что бывшие супруги делили имущество стоимостью несколько миллиардов рублей и только в апреле 2025-го экс-супруги пришли к решению этого вопроса, однако разглашать детали не стали.

В СМИ распространялась информация, что причиной разлада в семье якобы оказалась измена Абрамова с экс-возлюбленной рэпера Тимати Анастасией Решетовой.

Весной 2026 года Алсу опубликовала пост, в котором высказалась о мужских изменах. По ее словам, в разрушении семьи нельзя винить только любовниц, поскольку мужчина – "не вещь, которую можно украсть из чужой жизни".