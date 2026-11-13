В Техасе спустя 23 года казнили мужчину за убийство троих детей

Фото: AP/Texas Department of Criminal Justice

В американском штате Техас казнили 46-летнего Джона Аллена Рубио, осужденного за жестокое убийство троих детей в 2003 году. Об этом сообщает телеканал CBS.

Трехлетняя Джулисса Кесада, двухмесячная Мэри Джейн Рубио и 14-месячный Джон Э. Рубио были убиты в городе Браунсвилл. Следствие установило причастность мужчины к преступлению и обвинило его в убийстве с отягчающими последствиями.

Суд признал Рубио виновным, однако затем приговор был отменен: инстанция установила, что показания его знакомой Анжелы Камачо были неправомерно зафиксированы в качестве доказательства. В рамках второго процесса подсудимый объявил о своей невиновности из-за невменяемости, однако в конце концов его признали виновным и приговорили к смертной казни.

Приговор исполнили в государственной тюрьме города Хантсвилл 12 ноября, спустя 23 года после расправы над детьми. Смерть Рубио констатировали спустя 21 минуту после введения смертельной инъекции.

Ранее прокуратура Кении потребовала смертной казни для проповедника Пола Маккензи, признанного виновным в убийстве 191 последователя религиозной секты, в том числе 190 детей, в лесу Шакахола на юго-востоке страны. По данным следствия, он призывал сторонников отказываться от еды, чтобы встретиться с Иисусом Христом, а его сообщники не давали людям уйти из поселения. С 2023 года в лесу Шакахола обнаружили останки более 400 человек.

