DS: самый опасный заключенный Британии Бронсон получил шанс на освобождение

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Самый опасный заключенный Великобритании Чарльз Бронсон получил шанс выйти на свободу. Об этом сообщает издание Daily Star.

Согласно его данным, 9 октября комиссия по УДО подтвердила, что в ноябре 73-летний Бронсон в очередной раз сможет попытаться добиться освобождения. Слушания по его делу назначены на два дня. Впервые Бронсон получит возможность лично изложить аргументы в пользу освобождения, прежде комиссия изучала его дело только по письменным материалам и без участия самого осужденного.

Если прошение отклонят, Бронсон намерен добиваться смягчения условий содержания. Уже 37 лет он почти без перерывов находится в одиночной камере, и ему разрешена лишь одночасовая прогулка в сутки. Адвокат заключенного настаивает, что его подзащитный перевоспитался и готов порвать с прежним образом жизни. При этом сам Бронсон относится к перспективе выхода на свободу со скепсисом.

Настоящее имя Бронсона – Чарльз Артур Сальвадор. Он родился в 1952 году. Впервые попал за решетку в 1974 году за вооруженное ограбление почтового отделения. Изначальный семилетний срок продлевали неоднократно из-за нападений на сокамерников и работников колоний.

За время заключения Сальвадор 10 раз брал заложников в тюремных стенах, а его жертвами стали 20 тюремщиков. Из-за этого за ним закрепилась репутация самого жестокого преступника страны.

Прозвище Бронсон он взял в 1986 году в честь американского киноактера: тогда во время краткого перерыва между сроками он пробовал начать карьеру в кулачных боях.

В 1999 году Сальвадора приговорили к пожизненному заключению. Поводом стал очередной инцидент в тюрьме, когда он захватил в заложники преподавателя рисования.

Ранее власти Флориды отменили смертный приговор 74-летнему Уильяму Томпсону, осужденному за убийство в 1976 году. Причина такого решения, принятого за пять дней до казни, не уточнялась.

При этом журналисты полагали, что отмена приговора могла быть связана с сообщениями о деменции у заключенного. По законодательству США, смертную казнь нельзя применять к человеку, который из-за болезни не способен осознать причину предстоящего наказания и сам факт лишения жизни.