Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября, 18:20

Происшествия
Главная / Новости /

DS: самый опасный заключенный Британии Бронсон получил шанс на освобождение

Самый опасный заключенный Британии получил шанс на освобождение

Фото: Getty Images/PA Images/Victoria Jones

Самый опасный заключенный Великобритании Чарльз Бронсон получил шанс выйти на свободу. Об этом сообщает издание Daily Star.

Согласно его данным, 9 октября комиссия по УДО подтвердила, что в ноябре 73-летний Бронсон в очередной раз сможет попытаться добиться освобождения. Слушания по его делу назначены на два дня. Впервые Бронсон получит возможность лично изложить аргументы в пользу освобождения, прежде комиссия изучала его дело только по письменным материалам и без участия самого осужденного.

Если прошение отклонят, Бронсон намерен добиваться смягчения условий содержания. Уже 37 лет он почти без перерывов находится в одиночной камере, и ему разрешена лишь одночасовая прогулка в сутки. Адвокат заключенного настаивает, что его подзащитный перевоспитался и готов порвать с прежним образом жизни. При этом сам Бронсон относится к перспективе выхода на свободу со скепсисом.

Настоящее имя Бронсона – Чарльз Артур Сальвадор. Он родился в 1952 году. Впервые попал за решетку в 1974 году за вооруженное ограбление почтового отделения. Изначальный семилетний срок продлевали неоднократно из-за нападений на сокамерников и работников колоний.

За время заключения Сальвадор 10 раз брал заложников в тюремных стенах, а его жертвами стали 20 тюремщиков. Из-за этого за ним закрепилась репутация самого жестокого преступника страны.

Прозвище Бронсон он взял в 1986 году в честь американского киноактера: тогда во время краткого перерыва между сроками он пробовал начать карьеру в кулачных боях.

В 1999 году Сальвадора приговорили к пожизненному заключению. Поводом стал очередной инцидент в тюрьме, когда он захватил в заложники преподавателя рисования.

Ранее власти Флориды отменили смертный приговор 74-летнему Уильяму Томпсону, осужденному за убийство в 1976 году. Причина такого решения, принятого за пять дней до казни, не уточнялась.

При этом журналисты полагали, что отмена приговора могла быть связана с сообщениями о деменции у заключенного. По законодательству США, смертную казнь нельзя применять к человеку, который из-за болезни не способен осознать причину предстоящего наказания и сам факт лишения жизни.

Читайте также


судыпроисшествияза рубежом

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

Чем опасны популярные в Сети жидкие виниры?

Содержащийся в таких продуктах папаин разрушает большое количество органических соединений

После использования таких средств важно прополоскать рот

Читать
закрыть

Как не сойти с ума в квартире-студии?

Живя вдвоем, стоит договориться о праве на уединение

Также нужен ритуал завершения дня

Читать
закрыть

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика