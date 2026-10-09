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09 октября, 14:40

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NYP: в США отменили смертный приговор заключенному спустя 50 лет

В США отменили смертный приговор заключенному спустя 50 лет

Фото: depositphotos/Denisfilm

Власти американской Флориды отменили смертный приговор 74-летнему Уильяму Томпсону, которого осудили за убийство в 1976 году. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на письмо главы штата начальнику тюрьмы.

Официальная причина решения, принятого за пять дней до запланированной казни, не уточняется. При этом издание предполагает, что отмена приговора могла быть связана с сообщениями о деменции у заключенного. По законодательству США, смертную казнь нельзя применять к человеку, который из-за болезни не способен осознать причину предстоящего наказания и сам факт лишения жизни.

Томпсона приговорили к смерти за убийство, совершенное с особой жестокостью. За время разбирательства приговор отменяли и снова выносили, а исполнение казни два раза откладывали. В камере смертников мужчина находится с 1989 года.

Адвокат заключенного утверждает, что его подзащитный утратил умственные способности, необходимые для понимания того, что его собираются казнить и по какой причине.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что казнь бывшего военного психиатра Нидала Хасана, осужденного за стрельбу на базе Форт-Худ в Техасе в 2009 году, проведут публично. Исполнение приговора также планируют транслировать в прямом эфире.

Казнь назначена на 3 декабря на 13:00 по местному времени на территории базы. Решение принято во исполнение распоряжения президента США Дональда Трампа.

Хасан, имевший звание майора, 5 ноября 2009 года открыл огонь на базе, 13 человек погибли, еще 32 получили ранения. При задержании он получил тяжелые травмы и был частично парализован. Следствие связало его действия с радикальными исламистскими взглядами. Это будет первая казнь американского военнослужащего через расстрел со времен Второй мировой войны.

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