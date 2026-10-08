AP: в США состоялась первая казнь после инцидента с Кристой Пайк

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В Техасе привели в исполнение смертный приговор Джамаалу Говарду, ставшему первым казненным в США после неудачной попытки казни Кристы Пайк. Об этом сообщает Associated Press.

46-летнему Говарду в среду, 7 октября, ввели смертельную дозу пентобарбитала в тюрьме Хантсвилла. Смерть осужденного за убийство сотрудницы магазина в 2000 году констатировали в 20:03 по местному времени, спустя 19 минут после введения препарата.

Адвокаты Говарда перед казнью пытались добиться ее отмены, ссылаясь в том числе на ситуацию с Пайк. Они указывали, что в Техасе, как и в Теннесси, для смертельной инъекции используется пентобарбитал, однако суды не удовлетворили ходатайства защиты.

Попытка казни 50-летней Пайк в Теннесси состоялась 30 сентября. Женщине дважды вводили пентобарбитал, однако она выжила и после процедуры была госпитализирована.

Пайк должна была стать первой женщиной, казненной в Теннесси более чем за 200 лет. После произошедшего губернатор штата Билл Ли приостановил оставшуюся на 2026 год казнь и распорядился провести независимое расследование инцидента.