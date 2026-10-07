В США назначили дату первой со времен Второй мировой войны казни расстрелом

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Пентагон назначил дату казни Нидала Малика Хасана, осужденного за нападение на военную базу Форт-Худ в Техасе, передает aif.ru со ссылкой на меморандум исполняющего обязанности министра армии США Адама Телле.

5 ноября 2009 года Хасан, служивший военным психиатром в звании майора, открыл стрельбу на базе. Тогда 13 человек погибли, 32 получили ранения. При задержании он был тяжело ранен и получил частичный паралич. По данным следствия, нападение связано с радикальными исламистскими взглядами Хасана.

Казнь проведут 3 декабря 2026 года на территории базы в 13:00 по местному времени. Решение принято во исполнение распоряжения президента США Дональда Трампа.

Предстоящая казнь станет первой казнью военнослужащего США через расстрел со времен Второй мировой войны.

Ранее в США на год отложили казнь заключенного: в течение часа пытались ввести ему иглу для смертельной инъекции, но безуспешно. Отсрочку убийце Тони Каррутерсу дал губернатор Теннесси Билл Ли. Чтобы провести смертную казнь, ему нужно было установить два катетера в вены для введения усыпляющего препарата. Однако департамент исправительных учреждений штата Теннесси заявил, что медперсонал не смог найти подходящую вену для резервного катетера.

