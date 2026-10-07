Приговоренная к казни американка пришла в сознание после двух смертельных инъекций

Фото: ТАСС/Zuma/Tennessee Department of Correction

Приговоренная к казни американка Криста Пайк, выжившая после двух смертельных инъекций, пришла в сознание, сообщает RT со ссылкой на CNN.

В настоящий момент прогноз остается неясным. Тем не менее правозащитники ожидают длительного периода выздоровления.

Пайк в состоянии разговаривать и продолжает получать медицинскую помощь. Ее выздоровление с медицинской точки зрения называют "беспрецедентным" – с 1 октября она находилась без сознания.

Казнь должна была состояться 30 сентября. Пайк ввели две дозы смертельной инъекции и использовали семь игл, но женщина выжила.

Защита предупреждала, что из-за тромбоцитоза препарат мог спровоцировать тромбы и лишние страдания. Губернатор штата Билл Ли распорядился провести расследование, а другую казнь, намеченную на 2026 год, отменил.

Пайк должна была стать первой женщиной, которую казнили бы в Теннесси за более чем 200 лет. В 1995-м, когда ей было 18 лет, ее и сообщника признали виновными в убийстве 19-летней сокурсницы Пайк Коллин Слеммер. По версии обвинения, она заманила девушку в уединенное место и вместе с соучастником пытала и убила ее.

