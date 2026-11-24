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Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что продолжение конфликта отвечает интересам Владимира Зеленского и связанных с ним лиц. По ее мнению, украинское руководство не заинтересовано в скорейшем урегулировании ситуации. Об этом она рассказала в интервью польской журналистке Эве Зайончковской-Херник.

По словам Мендель, украинский лидер не заинтересован в прекращении боевых действий, поскольку поставил личные интересы выше перспектив мирного урегулирования.

Она также напомнила, что с 2023 года Зеленский неоднократно отклонял предложения о заключении мирных соглашений. При этом, по ее мнению, Украина не располагает достаточными ресурсами для победы в конфликте.

В качестве аргументов бывший пресс-секретарь назвала нехватку военнослужащих и вооружения. Кроме того, она заявила, что украинская экономика во многом зависит от западных кредитов.

Ранее Мендель предупреждала, что отказ Киева от реалистичных мирных инициатив может привести Украину к капитуляции. По ее утверждению, украинская армия ежемесячно теряет от 25 до 27 тысяч военнослужащих.