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Вооруженные силы Украины несут серьезные потери на фронте, которые оцениваются в 25–27 тысяч солдат ежемесячно. Об этом сообщила бывшая пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель на своей странице в соцсети X.

Она отметила, что Киев, вопреки заявлениям Зеленского, также продолжает терять территории. Мендель напомнила, что за "сложившуюся тупиковую ситуацию" Украина платит высокую цену.

Экс-пресс-секретарь украинского президента рассказала и о других негативных последствиях для Украины, в том числе о систематическом поражении энергетической инфраструктуры страны, логистических центров и складов, а также тяжелой зиме, ухудшающемся гуманитарном кризисе и миллионах беженцев.

"Только безумец мог бы продолжать такую войну – войну с настолько катастрофическими потерями", – заключила она.

Ранее Мендель призвала Зеленского лично приехать в Москву для проведения мирных переговоров. По ее словам, президенту Украины следует отказаться от максималистских требований и перестать "изображать из себя благородного актера". Мендель подчеркнула, что он должен согласиться на приемлемые компромиссы.