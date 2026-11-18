Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Певец Филипп Киркоров продал квартиру на Земляном Валу, в которой жил вместе с исполнительницей Аллой Пугачевой. Сделка закрылась в феврале 2026 года, сумма составила 85 миллионов рублей, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Покупателем стала компания, занимающаяся перепродажей жилья. Избавиться от недвижимости артист пытался больше 10 лет. Изначально объект выставили на продажу за 200 миллионов рублей, затем цену снизили до 70 миллионов, но покупатель долгое время не находился.

Перед продажей потребовалось привести здание к первоначальному виду и узаконить изменения: из-за перепланировки, в том числе проема между этажами в несущей конструкции, исходную структуру пришлось восстанавливать.

После ремонта апартаменты разделили на четыре квартиры – три двухкомнатные и одну трехкомнатную. Отделку выполнили по современным стандартам, одно из помещений уже продано.

Параллельно Киркоров занимается двухэтажным пентхаусом в Филипповском переулке, из-за которого судился с каменщиком Георгием Барановским. Сейчас там идет демонтаж бракованных мраморных конструкций. Строители шутят в соцсетях, что "разгромили квартиру Киркорова, а он был не против". Ремонт планируют завершить к 60-летию артиста, которое он отметит в апреле следующего года.

