18 ноября, 14:58Город
Столичные ветеринары спасли кота с переломом правой бедренной кости
Фото: MAX/"Моя ветклиника"
В Бабушкинской ветеринарной клинике прооперировали годовалого кота Федю с переломом правой бедренной кости, сообщила пресс-служба сети государственных ветклиник ГБУ "Мосветобъединение".
Операцию провел хирург Сергей Кондратьев, специализирующийся на ортопедии. Животному выполнили остеосинтез и поставили металлоконструкцию. Сейчас кот завершает реабилитацию и идет на поправку.
Владельцы Феди отдельно отметили, что врач оставался на связи и после операции. Он лично контролировал восстановление питомца и отвечал на вопросы об уходе и приеме лекарств, в том числе находясь в отпуске.
В клинике также отметили, что сложные ортопедические операции проводят под руководством Кондратьева. Для этого учреждение располагает современным оборудованием и обеспечивает стерильные условия. Кроме того, особое внимание уделяют индивидуальному подходу и поддержке владельцев животных.
"Команда клиники уверена: здоровье питомца начинается с доверия врачу. Благодаря вниманию и заботе специалистов, пациенты возвращаются домой здоровыми и счастливыми!" – заключили в ветклинике.
В Бутовскую ветеринарную клинику ранее обратились с двумя собаками по кличке Рони, у которых обнаружили новообразования молочных желез. Хирург Дарья Матвеева провела пациенткам мастэктомию. Операции прошли без осложнений, сейчас животные восстанавливаются после вмешательств. Удаленные ткани передали на гистологическое исследование.