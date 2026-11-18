Фото: MAX/"Моя ветклиника"

В Бабушкинской ветеринарной клинике прооперировали годовалого кота Федю с переломом правой бедренной кости, сообщила пресс-служба сети государственных ветклиник ГБУ "Мосветобъединение".

Операцию провел хирург Сергей Кондратьев, специализирующийся на ортопедии. Животному выполнили остеосинтез и поставили металлоконструкцию. Сейчас кот завершает реабилитацию и идет на поправку.

Владельцы Феди отдельно отметили, что врач оставался на связи и после операции. Он лично контролировал восстановление питомца и отвечал на вопросы об уходе и приеме лекарств, в том числе находясь в отпуске.

В клинике также отметили, что сложные ортопедические операции проводят под руководством Кондратьева. Для этого учреждение располагает современным оборудованием и обеспечивает стерильные условия. Кроме того, особое внимание уделяют индивидуальному подходу и поддержке владельцев животных.

"Команда клиники уверена: здоровье питомца начинается с доверия врачу. Благодаря вниманию и заботе специалистов, пациенты возвращаются домой здоровыми и счастливыми!" – заключили в ветклинике.

В Бутовскую ветеринарную клинику ранее обратились с двумя собаками по кличке Рони, у которых обнаружили новообразования молочных желез. Хирург Дарья Матвеева провела пациенткам мастэктомию. Операции прошли без осложнений, сейчас животные восстанавливаются после вмешательств. Удаленные ткани передали на гистологическое исследование.

