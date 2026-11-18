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Сборная России сохранила 35-й строчку рейтинга Международной федерации футбола (FIFA). Об этом говорится на сайте организации.

Лидирующая позиция в списке по-прежнему остается за сборной Испании, второе место занимает команда Аргентины, а третье – Франции. Кроме того, в первые топ-10 рейтинга вошли сборные Португалии, Марокко, Англии, Бельгии, Нидерландов, Бразилии и Колумбии.

Ранее российские футболисты одержали победу над сборной Венесуэлы в товарищеской встрече. Матч в Краснодаре завершился со счетом 2:0. За игрой наблюдал 31 701 зритель.

Игра с Венесуэлой стала для национальной команды заключительной в 2026 году. С февраля 2022-го российские футболисты отстранены от участия в международных соревнованиях.

Между тем генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация помогает российским властям добиваться снятия ограничений со сборной России по футболу. Он отметил, что следит за матчами национальной команды, и положительно оценил ее последние товарищеские встречи с Ираном, Намибией, Нигерией и Узбекистаном.

