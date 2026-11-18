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Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, по которому порядок доступа к фондам библиотек будет определяться в том числе законодательством об иностранных агентах.

Проект внесли в нижнюю палату парламента в 2024 году депутаты восьмого созыва. Изменения планируется внести в статью 7 закона "О библиотечном деле". Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал конфисковывать имущество иноагентов, дискредитирующих ВС России, в пользу нужд СВО и семей участников спецоперации.

Он напомнил, что с сентября вступил в силу закон, который позволяет арестовывать имущество релокантов, находящихся за рубежом и нарушающих законодательство РФ. В перечень правонарушений, за которые может быть наложен арест, входит распространение фейков и дискредитация армии.