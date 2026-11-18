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Уголовное дело возбудили после гибели двух рабочих при ремонте крыши многоквартирного дома в поселке Горшково в муниципальном округе Дмитров. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По версии следствия, 16 ноября двое рабочих находились на чердаке четырехэтажного дома и занимались ремонтом скатной крыши. Касок на них не было, страховочные веревки не применялись. В какой-то момент работники вышли через проем на крышу, сорвались вниз и разбились.

Инцидент квалифицировали по части 3 статьи 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух человек"). Следователь вместе с криминалистом осмотрел место происшествия. Назначены судебно-медицинские экспертизы, проведены допросы, изъяты предметы, которые имеют значение для расследования.

Ранее в Магаданской области началась доследственная проверка после гибели водителя автокрана. Предварительно, работник проводил шиномонтаж колеса. Во время работ произошел взрыв покрышки, в результате чего мужчина погиб на месте.