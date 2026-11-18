Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Победитель проекта "Фабрика звезд – 6" Дмитрий Колдун вместе с братом Георгием встретился с матерью, которая живет в США. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию артиста в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Колдовские сборы", – подписал семейный снимок певец.

Мать братьев Татьяна Колдун вышла замуж за американца Дэвида, когда ей было 65 лет. Она осталась с ним жить во Флориде. Артист называл ее примером для многих.

Ранее шеф-повар Константин Ивлев признался, что после развода с экс-супругой Валерией загадал желание о воссоединении с ней. Летом 2025 года Ивлев и его возлюбленная расстались после четырех лет брака, а в декабре того же года официально оформили развод.

Однако Новый год пара встретила вместе, а спустя время решила дать отношениям второй шанс. Ивлев подчеркнул, что важную роль в примирении сыграла их четырехлетняя дочь Ника. По его словам, именно она сумела найти те самые "ниточки", которые помогли родителям снова задуматься о том, чтобы быть вместе.

