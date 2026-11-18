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Стилист и телеведущий Александр Рогов назвал объемные меховые аксессуары, включая снуды, новым трендом в сезоне осень – зима 2027 года. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, актуальными будут не только привычные шубы и пальто с отделкой из меха, но и объемные аксессуары. Меховые снуды, в частности, были представлены на показах Gucci, Fforme, Rabanne, Vivetta, Magda Butrym и Zimmermann.

Ранее стилист Анна Скороходова также заявила, что аксессуары будут играть очень важную роль в грядущем сезоне. По ее словам, популярностью будут пользоваться обвесы на шею, которые придают объем. Под этим подразумевается, что несколько колье соединят в один элемент.

Речь идет о жемчуге, пластиковых подвесах, дополнительных камушках и бусиках. Кроме того, разрешается экспериментировать с платками, галстуками и обилием ремней. Наличие 2–3 ремней считается абсолютно уместным и даже очень стильным, подчеркнула Скороходова.

