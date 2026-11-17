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Аксессуары будут играть очень важную роль в грядущем сезоне. Обвесы из разных изделий будут в тренде в 2027 году. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на стилиста и дизайнера аксессуаров Анну Скороходову.

По ее словам, в следующем году популярностью будут пользоваться обвесы на шею, которые придают объем. Под этим подразумевается, что несколько колье соединят в один элемент, объяснила стилист.

В частности, речь идет о жемчуге, пластиковых подвесах, дополнительных камушках и бусиках.

"Будет смотреться трендово", – отметила Скороходова.

Она уточнила, что модные дома показывают такие украшения с отсылкой к тому, что они являются талисманом, который нужно носить сокровенно и близко к сердцу. Кроме того, стилист подчеркнула, что за счет аксессуаров можно придать современное звучание своему образу.

"Аксессуары способны полностью менять восприятие наряда, даже если еще десять минут назад казалось, что образ исключительно формальный или, наоборот, слишком расслабленный", – добавила она.

Причем необязательно носить какие-то конкретные элементы – можно сделать акценты на нескольких. Скороходова привела пример с объемным костюмом.

По ее мнению, в образ можно добавить несколько крупных скульптурированных сережек или необычную кожаную брошь, в результате внешний вид будет "отдавать богемным шиком".

"Если добавить к этому обувь на плоской подошве или симпатичные ботинки, то образ уже станет похож на городской шик", – пояснила стилист.

Кроме того, разрешается экспериментировать с платками, галстуками и обилием ремней. Наличие 2–3 ремней считается абсолютно уместным и даже очень стильным, заключила Скороходова.

Ранее стилист Юлия Пелар сообщила, что коричневый может стать мягкой альтернативой черному в базовом гардеробе. У этого цвета есть практическое преимущество – универсальность. По словам эксперта, он выглядит мягче привычного черно-белого контраста и при этом легко сочетается с яркими цветами.

Самое интересное, по мнению стилиста, начинается с акцентами. Коричневый хорошо работает с голубым, особенно с нежным оттенком Тиффани: шоколадный жакет и голубая рубашка дают свежее современное сочетание.