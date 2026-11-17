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Конкретных предложений по следующему раунду переговоров об урегулировании конфликта на Украине пока нет. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Нет никакого понимания ни по срокам, ни по месту, ни по перспективам", – сказал дипломат по итогам заседания внутрифракционной группы "Единой России" в Госдуме на тему "Актуальное состояние взаимоотношений России и США: итоги голосования в конгресс и переговоров в Абу-Даби".

Предыдущая трехсторонняя встреча представителей России, США и Украины состоялась 10 и 11 ноября в ОАЭ. По ее итогам Москва и Киев договорились провести новый обмен пленными. Российская сторона также сообщила, что участники консультаций сверили позиции по урегулированию и намерены продолжить обсуждение.

Американская администрация оценила прошедшие переговоры как шаг вперед. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что в процессе урегулирования появился "обнадеживающий прогресс". По ее словам, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и его зять Джаред Кушнер по поручению главы государства поддерживают активные контакты с обеими сторонами конфликта.

В ходе беседы с российским лидером Уиткофф охарактеризовал консультации в ОАЭ как конструктивные, а подготовку обмена пленными назвал признаком прогресса.