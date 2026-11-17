Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России необходимо учредить должность уполномоченного по безопасности образовательной среды. С таким предложением выступил общественный деятель Вадим Попов в беседе с "Абзацем".

По его мнению, появление отдельного омбудсмена повысит защищенность учащихся и поможет сократить число противоправных действий в отношении детей всех возрастов. В обязанности специалиста предлагается включить мониторинг ситуации непосредственно в образовательных учреждениях и своевременное реагирование на инциденты, в том числе случаи домогательств со стороны преподавателей.

Попов подчеркнул, что уполномоченный должен быть независим от руководства конкретного учреждения. Такой статус, по его словам, позволит специалисту объективно оценивать происходящее и добиваться проверки поступивших жалоб.

"Уполномоченному предлагается вести защищенный реестр обращений и ежегодно отчитываться напрямую перед региональным министерством. О любом сигнале о преступлении против несовершеннолетнего он должен незамедлительно уведомлять правоохранителей и уполномоченного по правам ребенка", – говорится в сообщении.

Ранее депутаты Госдумы предложили разработать единый документ для профилактики травли в школах. По словам вице-спикера Марии Воропаевой, такой регламент должен установить порядок предупреждения буллинга и разграничить полномочия ведомств. Парламентарий отметила, что одних штрафов недостаточно и необходимо выстроить систему выявления случаев травли и сбора доказательств.