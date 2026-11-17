Фото: портал мэра и правительства Москвы

Общедомовые чаты в мессенджере MAX создали для жителей 34,6 тысячи многоквартирных домов Москвы. К ним подключились около 2,5 тысячи управляющих организаций, в том числе товарищества собственников жилья и жилищно-строительные кооперативы, сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Порядок взаимодействия управляющих организаций с жителями через такие чаты определен постановлением правительства Москвы. Документ принят во исполнение требований Жилищного кодекса РФ и закона "О статусе столицы РФ".

Чтобы присоединиться к домовому чату, необходимо установить MAX или открыть его мобильную веб-версию и найти через поисковую строку "Электронный дом. Домовые чаты Москвы". После авторизации через mos.ru пользователь сможет выбрать многоквартирный дом, в котором он владеет квартирой или зарегистрирован.

В чатах присутствуют представители управляющих организаций и бот проекта "Электронный дом". Они помогают жителям получать информацию о временных отключениях воды, электричества и других коммунальных ресурсов, текущем ремонте и предстоящих общих собраниях собственников. В описании каждого чата также размещены контакты управляющей организации, диспетчерской службы, адрес электронной почты и официальный сайт.

Доступ к переписке имеют только собственники квартир и зарегистрированные жильцы, подтвердившие свой статус через mos.ru или ed.mos.ru. Это позволяет исключить из домовых чатов посторонних пользователей.

Через чат-бот также можно воспользоваться сервисами проекта "Электронный дом", чтобы сообщить о неисправности, направить обращение в управляющую организацию, передать показания счетчиков, оплатить жилищно-коммунальные услуги или получить помощь в организации общего собрания собственников.

Сейчас при выборе соответствующей функции пользователь переходит в нужный раздел приложения "Электронный дом Москва". Например, заявка на устранение неисправности поступает в личный кабинет управляющей организации, а сотрудники проекта отслеживают сроки ответа на нее.

В дальнейшем часть функций приложения планируют перенести непосредственно в чат-бот MAX, чтобы сделать городские сервисы доступнее для пользователей.

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