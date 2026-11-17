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Глава европейской дипломатии Кая Каллас могла была исключена из переговорной группы по урегулированию конфликта Украине по причине критики американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Каллас при этом публично выразила недовольство данным решением. В частности, дипломат призвала обратиться к договорам Евросоюза, которые четко определяют ее полномочия.

"Достаньте договоры и прочтите их. Кто занимается вопросами безопасности и внешней политики?" – заявила Каллас в ответ на соответствующий вопрос.

Она добавила, что все еще готова принимать участие в переговорном процессе. Politico отмечает, что ряд дипломатов Европы считают Каллас очень противоречивой фигурой для данной миссии.

Другие собеседники газеты объясняют отсутствие главы евродипломатии тем, что переговоры ведутся на уровне советников по национальной безопасности, которые подчиняются лидерам конкретных стран.

Например, госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио тоже не участвовал в последних раундах переговоров. Таким образом международные вопросы чаще выходят из-под контроля внешнеполитических ведомств.

Ранее Каллас привела слова министра иностранных дел СССР Андрея Громыко, объясняя, почему должна представлять Евросоюз на переговорах с Россией. Дипломат напомнила, что ее кандидатуру на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности согласовали в июне 2024 года. Она считает, что это решение дает ей право представлять объединение по вопросам внешней политики и безопасности.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Европе рано или поздно придется начать переговоры с Россией о будущей системе безопасности, однако пока европейцы не могут решить, кто будет представлять их в таком диалоге.