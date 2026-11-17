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В Великобритании 13-летний мальчик по имени Кейден Граймс поймал маленького ерша и побил национальный рекорд, который был установлен в 1980 году. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Рыбу выловили во время юношеского соревнования на канале Шропшир-Юнион. Ее длина составила около 15 сантиметров, а вес – 150 граммов.

Несмотря на размер ерша, судья назвал его настоящим монстром. До этого вес самой тяжелой рыбы составлял 148 граммов. Заявка подростка на рекорд будет рассмотрена 26 ноября.

После поимки Граймс отпустил находку. Как рассказала мама мальчика, сын сообщил о своем улове только другим рыбакам. Подросток признался, что был немного шокирован интересом к маленькой рыбе.

"Удивлен комментариями, что этот маленький ерш лучше карпа весом 45 килограммов", – отметил он.

Одноклассникам мальчика рассказала о рыбалке учительница, которая случайно увидела публикацию в соцсетях, в ней говорилось о рекордных размерах ерша.

Ранее рыбаки выловили крупную акулу в районе острова Путятина в Приморском крае. В СМИ уточнили, что ее достали на берег, где люди начали снимать рыбу на камеры смартфонов. Многие уверены, что внешний вид хищницы напоминал опасную для человека акулу-мако.