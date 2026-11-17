Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров ​

Национальный стандарт русской традиционной кухни допускает использование в винегрете мяса, рыбы, грибов, каперсов, маслин, моченых яблок и маринованных ягод и фруктов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Основу блюда составляют отварные или запеченные овощи, в том числе свекла, картофель, морковь, репа, корень сельдерея и пастернака. В винегрет также можно добавлять соленые и свежие огурцы, квашеную капусту, зеленый горошек, фасоль, яйца, репчатый лук и зелень. Для заправки предусмотрены растительное масло, уксус или лимонный сок, горчица, сахар и соль.

В перечень мясных ингредиентов вошли говядина, телятина, домашняя птица, дичь, ветчина, колбаса, сосиски и язык. Из рыбы разрешается использовать сельдь, кильку, лососевые, осетрину, судака и сига. Продукты могут быть вареными, жареными, копчеными, солеными или припущенными.

Согласно стандарту, винегрет подают холодным. Для украшения блюда можно использовать салатные листья, яйца, ломтики мяса или рыбы, раковые шейки, рубленый трюфель и ланспик – желе из осветленного крепкого мясного или рыбного бульона.

Кроме того, документ предусматривает приготовление русской горчичной заправки. Ее можно делать на основе уксуса или соуса провансаль (майонеза).

Ранее Росстандарт утвердил новый национальный стандарт, закрепивший исторический рецепт салата оливье. Согласно документу, в оригинальное блюдо входят жареные или запеченные рябчики, раковые шейки, каперсы, отварной картофель, свежие огурцы и оливки. Заправкой служит соус провансаль с добавлением сои-кабуль, а подается салат холодным. Привычные для современной версии колбаса, мясо или язык в ГОСТ не вошли.