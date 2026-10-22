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22 октября, 12:13

Экономика

В России в сентябре снизился индекс "сельди под шубой"

Фото: depositphotos/belchonock

В России порция салата "сельдь под шубой", рассчитанная на четырех человек, в сентябре 2026 года стоила 219 рублей, что на 1% меньше, чем в августе, рассказали ТАСС в Рыбном союзе.

В указанный период стоимость порции салата составляла 221 рубль. Снижение за месяц в союзе объяснили сезонным фактором. При расчете индекса использовали данные Росстата за сентябрь 2026 года.

В расчет индекса входят филе сельди соленое, свекла, картофель, лук, морковь, яйца и майонез. За год классический салат подорожал на 6%. Соленое филе сельди в рознице при этом за год не увеличилось в стоимости.

Ранее сообщалось, что картофель стал самым подешевевшим продуктом в России в сентябре: его цена упала на 13,1%. Также среди плодоовощной продукции заметно снизились цены на белокочанную капусту – на 12,7%, морковь – на 12%, репчатый лук и виноград – по 9,5%. Столовая свекла подешевела на 8,9%, яблоки – на 8,6%, лимоны – на 4,3%, сладкий перец – на 2,6%, огурцы – на 2,5%, свежие грибы – на 1,2%, чеснок – на 1,1%.

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