Силы ПВО России за сутки уничтожили 1 226 украинских беспилотников

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Российские средства ПВО за сутки сбили 1 226 украинских беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, все уничтоженные аппараты были самолетного типа.

Минувшей ночью Липецкая область подверглась массированной атаке БПЛА. Всего над регионом сбили около 20 дронов. Пострадал один человек, его доставили в больницу.

Кроме того, повреждения получили жилые дома и поликлиника на улице Меркулова. В медучреждении позднее обнаружили неразорвавшуюся боевую часть беспилотника. Для пострадавших от ударов украинских дронов в администрации Липецка начала работу горячая линия. Граждане могут обратиться туда по телефону 8 (4742) 23-03-52.