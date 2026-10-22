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Происшествия

Мужчина пострадал при атаке беспилотников на Липецк

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек получил ранения в результате атаки украинских беспилотников на Липецк. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Пострадавшим оказался мужчина 2001 года рождения. Сейчас он находится в больнице, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

В результате воздушной атаки повреждены остекление и фасады нескольких частных и многоквартирных домов в разных районах города. Кроме того, обломками беспилотника повреждено здание поликлиники на улице Меркулова. На момент удара учреждение было закрыто, людей внутри не было.

На местах падения обломков работают оперативные службы. Все поступающие сообщения оперативно проверяются, заверил Артамонов.

Ранее два инженера погибли в результате атаки беспилотника на здание Луганской телефонной компании. Тела погибших обнаружили спасатели МЧС России. Власти региона выразили соболезнования их родным и близким.

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