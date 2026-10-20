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20 октября, 09:28

Происшествия

Пожар произошел на предприятии в Тамбовской области после атаки беспилотника

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожар произошел на одном из предприятий Мичуринского округа Тамбовской области после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Первышов в своем канале в МАХ.

По его словам, в результате происшествия никто не пострадал. Для тушения возгорания задействовали необходимые силы и средства.

Всего за минувшие ночь и утро над Тамбовской областью сбили четыре беспилотника. Три из них уничтожили мобильные огневые группы отряда "БАРС-Тамбов", уточнил глава региона.

Ранее украинские атаки на Белгородскую область привели к ранению четырех мирных жителей. В Шебекине беспилотник нанес удар по парковке: двое мужчин получили осколочные ранения и были доставлены в районную больницу, там же оказался поврежден легковой автомобиль. Еще двое пострадали на трассе Белгород – Шебекино, где дрон атаковал машину. Они также обратились в районную больницу с осколочными ранениями рук.

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