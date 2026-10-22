Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 октября, 12:28

Политика
Главная / Новости /

WSJ: Илон Маск распорядился ограничить скорость Starlink для ВСУ

Илон Маск распорядился ограничить скорость Starlink для ВСУ – СМИ

Фото: legion-media.com/Sipa USA/Samuel Corum

Американский миллиардер Илон Маск, возглавляющий компанию SpaceX, распорядился снизить скорость работы военной версии спутниковой системы Starlink, которую используют на Украине. При этом неизвестно, был ли он инициатором этого решения, пишет "Газета.ру" со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным источника, прежде чем решение было принято, Маск мог обсуждать данное ограничение с президентом США Дональдом Трампом и высокопоставленными представителями его администрации. Позднее в Белом доме возникла путаница относительно того, кто именно отдал соответствующее распоряжение.

Ранее СМИ сообщили, что Маск убедил Трампа ограничить скорость спутниковой связи на Украине. Согласие американского лидера открыло Пентагону возможность замедлить работу системы спутниковой связи Starshield, которая используется для обеспечения защищенной связи, в том числе в военных целях.

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио уточнил, что Украина в настоящее время не имеет доступа к системе Starshield. Однако он подчеркнул, что Белый дом не распоряжался ограничивать работу коммерческой спутниковой сети Starlink.

Читайте также


политикатехнологииза рубежом

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика