WSJ: Илон Маск распорядился ограничить скорость Starlink для ВСУ

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Американский миллиардер Илон Маск, возглавляющий компанию SpaceX, распорядился снизить скорость работы военной версии спутниковой системы Starlink, которую используют на Украине. При этом неизвестно, был ли он инициатором этого решения, пишет "Газета.ру" со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным источника, прежде чем решение было принято, Маск мог обсуждать данное ограничение с президентом США Дональдом Трампом и высокопоставленными представителями его администрации. Позднее в Белом доме возникла путаница относительно того, кто именно отдал соответствующее распоряжение.

Ранее СМИ сообщили, что Маск убедил Трампа ограничить скорость спутниковой связи на Украине. Согласие американского лидера открыло Пентагону возможность замедлить работу системы спутниковой связи Starshield, которая используется для обеспечения защищенной связи, в том числе в военных целях.

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио уточнил, что Украина в настоящее время не имеет доступа к системе Starshield. Однако он подчеркнул, что Белый дом не распоряжался ограничивать работу коммерческой спутниковой сети Starlink.