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02:37 (обновлено 18.10.2026 05:51)

Политика

Рубио заявил об отсутствии у Украины доступа к системе связи Starshield

Фото: ТАСС/AP/Manuel Balce Ceneta

Украина в настоящее время не имеет доступа к системе спутниковой связи Starshield. Об этом журналистам заявил государственный секретарь США Марко Рубио, отметив, что этот вопрос обсуждается.

По словам Рубио, вопрос о предоставлении доступа остается предметом обсуждения. При этом он подчеркнул, что Белый дом не распоряжался ограничивать работу коммерческой спутниковой сети Starlink.

"Starlink – это коммерческий продукт, он регулируется и применяется как коммерческий продукт. Starshield – это оборонный, военный продукт. Это то, что имеется в наличии у наших вооруженных сил, американские военные применяют это. На данный момент у Украины нет к нему доступа", – подчеркнул госсекретарь.

Ранее американский предприниматель Илон Маск выступил с инициативой ограничить скорость спутниковой связи на Украине, чтобы затруднить ее использование украинскими военными. По данным источников газеты The Telegraph, президент США Дональд Трамп согласился с этим предложением.

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