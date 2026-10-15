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15 октября, 21:34

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Telegraph: Британия пересматривает сделку с США по спутникам из-за Украины

Британия пересматривает сделку с США по спутникам из-за Украины – СМИ

Фото: 123RF.com/norrie3699

Британские чиновники пересматривают соглашение с американской компанией Lockheed Martin о поставке военных спутников. Поводом стало ограничение работы Starlink на Украине, сообщает газета Telegraph.

По информации издания, министерство обороны Великобритании намерено закупить у Lockheed Martin спутники нового поколения Skynet на 2,6 миллиарда долларов.

Журналисты отметили, что у Лондона возникли опасения, что Вашингтон получит право вето на использование системы Британией. Источник в Минобороны страны заявил, что у Белого дома может появиться "выключатель", контролирующий британские спутники. Такая уязвимость может навредить интересам Великобритании при конфликте с Аргентиной из-за Фолклендских островов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал сложности в работе спутниковой системы Starlink в стране. Он указывал, что США якобы отключили ее.

При этом основатель SpaceX Илон Маск подчеркивал, что спутниковая сеть Starlink предназначена для гражданских и оборонительных задач. Коммерческий сервис не должен применяться для наступательных военных операций.

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