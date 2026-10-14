В Польше обвинили Маска в политических играх после ограничения Starlink

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил американского предпринимателя Илона Маска в политических играх после сообщений о введении ограничений на использование спутниковой связи Starlink украинскими военными. Об этом он написал в соцсети X.

"Ты снова играешь в политику со своими продуктами?" – адресовал Сикорский вопрос Маску.

По словам министра, европейские клиенты предпринимателя за ним следят.

Ранее сообщалось, что администрация американского лидера Дональда Трампа угрожала остановить поставки вооружения Киеву и передачу разведданных. При этом в Кремле отметили, что не располагают информацией о планах США прекратить обмен разведывательной информацией с Украиной и отключить Starlink.

Позже стало известно, что SpaceX ввела ограничения на скорость работы терминалов Starlink, используемых ВСУ. О лимитах сообщили сами военнослужащие. Скорость, после которой связь начинает исчезать, – 60–70 километров в час. Из-за ограничений сорвался ряд операций.