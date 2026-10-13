Песков: Кремлю неизвестно о планах Трампа прекратить обмен разведданными с Киевом

13 октября, 13:09Политика
Фото: kremlin.ru
Кремль не располагает информацией о планах американского лидера Дональда Трампа прекратить обмен разведывательной информацией с Украиной и отключить Starlink, если удары по российским нефтеперерабатывающим заводам продолжатся, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нам об этом ничего не известно", – сказал он.
Отдельно представитель Кремля отреагировал на заметку The Washington Post о якобы подготовленном США и Европой "мирном плане" по Украине. По словам Пескова, в Москве видели сообщения средств массовой информации, однако о самом плане там ничего не слышали.
Он также отметил, что Москва продолжает контакты о возможном "энергетическом перемирии", но каких-либо "новаций" не произошло.
Ранее сообщалось, что администрация Трампа угрожала остановить поставки вооружения и передачу разведданных Киеву. Как писала Financial Times, 10 и 11 октября американские чиновники контактировали с европейскими столицами и представителями Украины.
Кроме того, президент США заявил, что Владимир Путин сильнее заинтересован в заключении сделки по Украине, в отличие от украинского президента Владимира Зеленского.