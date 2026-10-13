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13 октября, 13:09

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Песков: Кремлю неизвестно о планах Трампа прекратить обмен разведданными с Киевом

Кремлю неизвестно о планах Трампа прекратить обмен разведданными с Киевом – Песков

Фото: kremlin.ru

Кремль не располагает информацией о планах американского лидера Дональда Трампа прекратить обмен разведывательной информацией с Украиной и отключить Starlink, если удары по российским нефтеперерабатывающим заводам продолжатся, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нам об этом ничего не известно", – сказал он.

Отдельно представитель Кремля отреагировал на заметку The Washington Post о якобы подготовленном США и Европой "мирном плане" по Украине. По словам Пескова, в Москве видели сообщения средств массовой информации, однако о самом плане там ничего не слышали.

Он также отметил, что Москва продолжает контакты о возможном "энергетическом перемирии", но каких-либо "новаций" не произошло.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа угрожала остановить поставки вооружения и передачу разведданных Киеву. Как писала Financial Times, 10 и 11 октября американские чиновники контактировали с европейскими столицами и представителями Украины.

Кроме того, президент США заявил, что Владимир Путин сильнее заинтересован в заключении сделки по Украине, в отличие от украинского президента Владимира Зеленского.

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