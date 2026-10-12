Лавров заявил, что Зеленский не заслужил передышку на поле боя

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Президент Украины Владимир Зеленский не заслужил передышку на поле боя. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе пресс-конференции с ливанским коллегой Юсефом Раджи, передает РИА Новости.

Так российский министр ответил на вопрос, достигнута ли на самом деле договоренность об энергетическом перемирии между Россией и Украиной, о которой ранее заявил американский президент Дональд Трамп.

Лавров считает, что украинский лидер хочет использовать любые слова, инициативы и идеи, попадающие в публичное поле, чтобы "всеми правдами и неправдами" продвигать свою заинтересованность в передышке.

11 октября глава Белого дома сообщил, что Москва и Киев якобы дали согласие на энергетическое перемирие. В Кремле не стали комментировать эту информацию, уточнив, что контакты продолжаются. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что Россия хочет долгосрочного мира, а не перемирия, и готова сделать для этого все возможное.

