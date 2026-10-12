Песков не стал комментировать энергетическое перемирие с Украиной

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Кремлю пока нечего сказать по теме энергетического перемирия между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Продолжаются контакты. По мере того, как нам будет что сказать по этой теме, мы обязательно вас проинформируем", – сказал он на брифинге.

Песков вновь напомнил, что Россия хочет долгосрочного мира, а не перемирия. Москва готова сделать для этого все возможное, прокомментировал Песков заявление украинского президента Владимира Зеленского, который допустил проведение выборов в стране, если Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня.

В то же время России больше импонируют усилия американских переговорщиков по украинскому урегулированию, и она признательна за их продолжение, отметил официальный представитель Кремля.

Он подчеркнул, что в ситуации вокруг Украины Россия ищет действенных мер и ответственных решений, которые позволят выйти на мирное урегулирование. Она не стремится к расколу между США и Европой. При этом европейцы, считает пресс-секретарь российского президента, не относятся к партии мира по украинскому урегулированию.

"Европейцы – это, скорее, партия войны, которая продолжает делать все для того, чтобы не дать этой войне остановиться", – добавил Песков.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что Москва и Киев якобы согласились на энергетическое перемирие. По его словам, обе стороны дали свое согласие.

В свою очередь, Китай поддерживает усилия, направленные на урегулирование украинского кризиса. По словам официального представителя китайского МИД Мао Нин, Пекин всегда считал переговоры единственным инструментом для достижения мира.