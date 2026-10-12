12 октября, 13:00Политика
Песков не стал комментировать энергетическое перемирие с Украиной
Фото: kremlin.ru
Кремлю пока нечего сказать по теме энергетического перемирия между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Продолжаются контакты. По мере того, как нам будет что сказать по этой теме, мы обязательно вас проинформируем", – сказал он на брифинге.
Песков вновь напомнил, что Россия хочет долгосрочного мира, а не перемирия. Москва готова сделать для этого все возможное, прокомментировал Песков заявление украинского президента Владимира Зеленского, который допустил проведение выборов в стране, если Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня.
В то же время России больше импонируют усилия американских переговорщиков по украинскому урегулированию, и она признательна за их продолжение, отметил официальный представитель Кремля.
Он подчеркнул, что в ситуации вокруг Украины Россия ищет действенных мер и ответственных решений, которые позволят выйти на мирное урегулирование. Она не стремится к расколу между США и Европой. При этом европейцы, считает пресс-секретарь российского президента, не относятся к партии мира по украинскому урегулированию.
"Европейцы – это, скорее, партия войны, которая продолжает делать все для того, чтобы не дать этой войне остановиться", – добавил Песков.
Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что Москва и Киев якобы согласились на энергетическое перемирие. По его словам, обе стороны дали свое согласие.
В свою очередь, Китай поддерживает усилия, направленные на урегулирование украинского кризиса. По словам официального представителя китайского МИД Мао Нин, Пекин всегда считал переговоры единственным инструментом для достижения мира.
Трамп заявил, что Украине нужен новый президент