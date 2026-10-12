Володин назвал коллективный Запад противником России в достижении целей СВО

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Коллективный Запад мешает России достичь целей специальной военной операции. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в МАХ.

По мнению политика, Англия, Германия, Франция и Польша "прибрали к рукам" Украину в результате госпереворота 2014 года. В связи с этим, подчеркнул Володин, важно понимать, что в достижении целей СВО России противостоит не отдельное государство, а коллективный Запад.

Ранее состоялся телефонный разговор Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Значительную часть беседы стороны посвятили урегулированию конфликта на Украине.

Путин рассказал о мерах, принимаемых в ответ на атаки Киева, и подтвердил неизменность целей и задач СВО, а также готовность Москвы к политико-дипломатическому разрешению конфликта. По итогам разговора Трамп заявил, что урегулирование украинского кризиса продвигается быстрыми темпами.