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Большая часть телефонного разговора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом была посвящена украинскому урегулированию. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что данная тема обсуждалась по инициативе главы Белого дома. В ходе беседы российский лидер с пониманием воспринял некоторые предложения американской стороны, направленные на деэскалацию конфликта на Украине.

Кроме того, Путин передал Трампу видение иранской стороны по возможному разрешению конфликта. Как пояснил Песков, перед разговором с американским коллегой российский президент провел две встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях саммита в Туркмении. На одной из них Путин сообщил иранскому лидеру о предстоящем телефонном разговоре с Трампом.

"И далее уже по согласованию с президентом Ирана Путин передал Трампу видение иранской стороны по возможному разрешению конфликта", – отметил Песков.

В Туркмении на полях саммита СНГ и Каспийского экологического саммита Путин также провел отдельную встречу с Пезешкианом, а кроме того, состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, Ирана и Азербайджана.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 9 октября. По его завершении американский лидер сообщил о договоренности с российским президентом о крупных поставках дизельного топлива из России в США и на мировой рынок. Москва в скором времени поставит более 300 тысяч тонн топлива, в ноябре – еще 500 тысяч тонн, а затем – 1 миллион тонн.

Также во время беседы значительное внимание было уделено перспективам урегулирования украинского кризиса. Путин в деталях рассказал о мерах, предпринимаемых в ответ на атаки Киева, который сделал ставку на эскалацию и затягивание конфликта.

Президент РФ четко дал понять, что позиция Москвы в отношении целей и задач СВО неизменна, как и готовность к политико-дипломатическому урегулированию. Несмотря на это, глава Белого дома также заявил, что урегулирование конфликта на Украине приближается в быстром темпе.

