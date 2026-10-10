Небензя заявил, что РФ будет достигать целей СВО военным путем до предметных переговоров

Фото: ТАСС/EPA/SARAH YENESEL

Россия будет добиваться целей специальной военной операции военными средствами, пока оппоненты не осознают необходимость предметного диалога. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по Украине.

"До тех пор пока к нашим оппонентам не придет понимание того, что давно пора начать предметное обсуждение условий, способных обеспечить долгосрочное урегулирование, мы продолжим достигать целей СВО военным путем", – подчеркнул дипломат.

По словам Небензи, Москва никогда не отказывалась от переговоров по справедливому и устойчивому урегулированию украинского кризиса. Однако такой диалог невозможен без устранения первопричин конфликта.

"Оно невозможно без преодоления "наследия Майдана", устранения первопричин, в первую очередь, нарушений прав русского и русскоязычного населения и отмены на Украине других дискриминационных законов", – пояснил постпред.

Постоянный представитель также заявил, что киевский режим при поддержке Запада уклоняется от серьезного диалога о мире.

"Для него война – это способ политического выживания. Ведь пока Зеленский обещает им фантастические победы, он сохраняет власть, а в многострадальную Украину рекой течет оружие", – отметил Небензя.

Кроме того, Небензя обвинил европейские страны в том, что они выступают не посредниками в урегулировании, а спонсорами продолжения боевых действий.

"При этом население европейских стран начинает понимать, что обезумевшие европейские лидеры готовят свое население к полномасштабной войне с Россией, причем уже к 2030 году", – заключил постпред.

Ранее Владимир Путин рассказал, что в ходе его недавнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом было уделено значительное внимание перспективам урегулирования украинского кризиса.

Российский лидер подробно рассказал о мерах, предпринимаемых в ответ на атаки киевского режима, сделавшего ставку на эскалацию и затягивание конфликта. Путин четко дал понять, что позиция Москвы в отношении целей и задач специальной военной операции неизменна, как и готовность к политико-дипломатическому урегулированию для достижения долгосрочного устойчивого мира.