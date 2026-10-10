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Президенту Украины Владимиру Зеленскому и его западным покровителям не нужно подлинное урегулирование украинского кризиса. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Дипломат напомнил, что 25 июня глава киевского режима объявил о 40-дневной операции по принуждению России к миру, фактически взяв курс на дальнейшую эскалацию. В рамках этой кампании ВСУ наносили прицельные удары по российским гражданским объектам, включая нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы, портовые терминалы, энергетическую и промышленную инфраструктуру, маркетплейсы, аэродромы и морские суда.

"Европейские спонсоры в этом их только подбадривали, направляя все новые вооружения", – подчеркнул Небензя.

Российский постпред отметил, что Москва неоднократно предупреждала: подобные действия не останутся без ответа, а дальнейшая эскалация будет иметь для киевского режима самые серьезные последствия. При этом Киев, по его словам, сознательно пошел на обострение, а теперь пытается выставить себя невинной жертвой.

"Теперь вместо признания провала своей затеи Зеленский на голубом глазу заявляет, что ему нужно еще 40 дней для продолжения эскалации. На этом фоне все сегодняшние стенания, которые мы слышали и услышим, не имеют ни логики, ни смысла", – заявил Небензя.

Дипломат также указал, что киевские власти огульно обвиняют Россию в трагедиях, которые происходят из-за ущербной работы украинской системы ПВО, включая падение зенитных ракет и обломков перехваченных целей. Он обратил внимание, что никто из западных стран не вменяет Киеву нарушение статьи 58 Дополнительного протокола 1 к Женевским конвенциям, требующей избегать размещения военных объектов в густонаселенных районах.

Небензя категорически отверг обвинения в якобы преднамеренных ударах российских войск по мирному населению Украины. По его словам, целями российской армии были и остаются исключительно военные объекты и инфраструктура, задействованные в обеспечении боевых действий.

"Россия не наносит преднамеренных ударов по мирному судоходству. Нашими целями являются суда с военными грузами и товарами двойного назначения, а также портовая инфраструктура, обслуживающая ВСУ. Прикрывать военные перевозки гражданским флагом – значит сознательно подвергать опасности торговое судоходство", – пояснил постпред.

Он добавил, что именно безрассудные действия Киева привели к эскалации в Черном и Азовском морях, а попытки возложить ответственность на Россию назвал откровенной политической спекуляцией.

"Прикрываясь заботой о голодающих, европейцы предпочитают замалчивать удары Киева по гражданскому судоходству. Именно действия режима Зеленского приводят к сбоям поставок зерна и удобрений, их дефициту и росту инфляции", – заключил Небензя.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что заявления Зеленского о 40-дневной операции против России теперь негативно сказываются на самой Украине.

ВС РФ за неделю нанесли массированный и еще семь групповых ударов высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Также были поражены логистические и телекоммуникационные центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры и военные аэродромы.