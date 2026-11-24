Фото: mosfilm.ru

Киноконцерн "Мосфильм" представил актерский состав военно-исторической драмы Карена Шахназарова "Иосиф Сталин. Момент истины". Картина посвящена событиям накануне и в первые недели Великой Отечественной войны, передает ТАСС со ссылкой на "Мосфильм".

Главную роль исполнит народный артист РФ Игорь Скляр. Шахназаров рассказал, что пригласил актера на пробы, заметив его сходство со Сталиным. Скляр оказался наиболее убедительным среди претендентов, сумев создать глубокий и сложный образ исторической личности.

Также в ролях:



Константин Лавроненко – нарком иностранных дел Вячеслав Молотов;

Леван Хурция – нарком внутренних дел Лаврентий Берия;

Сергей Маховиков – маршал Климент Ворошилов;

Алексей Кравченко – генерал армии Георгий Жуков;

Александр Фисенко – нарком обороны, маршал Семен Тимошенко;

Вадим Медведев – маршал Семен Буденный;

Тарас Кузьмин – секретарь ЦК ВКП(б) Георгий Маленков;

Олег Васильков – помощник Сталина Александр Поскребышев;

Сергей Бородинов – начальник охраны Сталина Николай Власик;

Александр Константинов – сотрудник советской разведки Павел Судоплатов;

Александр Мичков – дипломат и переводчик Владимир Павлов.

Дочь и сына Сталина сыграли Алена Морилова (Светлана Аллилуева) и Константин Азаров (Яков Джугашвили). В ролях немецкого посла Фридриха-Вернера фон дер Шуленбурга и советника посольства Густава Хильгера снялись Дмитрий Фрид и Филипп Бруно Рове соответственно. В картине также сыграли Алла Юганова, Арсений Тополага, Сергей Власов, Алексей Вертков, Илья Шляга, Станислав Эвентов и Максим Севриновский.

Действие драмы разворачивается в кремлевских кабинетах и на фронте. В картине также показана мирная жизнь людей, которую обрывает война.

Съемки начались в июле 2026 года и завершились в ноябре. Натурные сцены снимали в Москве и в кинопарке "Москино", интерьерные – в павильонах "Мосфильма". Постпроизводство планируют завершить весной 2027 года.

Ранее в столице завершились съемки новой экранизации повести Шахназарова "Курьер". Выход картины приурочен к 40-летию оригинальной ленты, которое отмечается в 2027 году.

Режиссером выступил Илья Ермолов, он же вместе со сценаристом Михаилом Зубко написал сценарий. Главную роль 17-летнего Ивана исполнил Денис Косиков. В фильме также снялись Александра Тихонова, Владислав Воробей, Филипп Янковский, Анна Михалкова, Анастасия Немоляева, Ростислав Бершауэр и другие.

