Энн Хэтэуэй заявила, что сценарий третьей части "Дневников принцессы" пришлось переписать

Актриса Энн Хэтэуэй, сыгравшая роль Мии Термополис в "Дневниках принцессы", рассказала, что команда переписала сценарий новой части с нуля. Подробности о грядущей премьере – в материале Москвы 24.

"Это будет тот самый фильм"

Фото: legion-media.com/Geisler-Fotopress GmbH

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй рассказала подробности работы над третьей частью фильма "Дневники принцессы". В первых частях франшизы она сыграла главную роль – принцессу Мию Термополис. По словам Хэтэуэй, работа над фильмом сейчас идет активно, но полноценно участвовать в производстве ленты она пока не может из-за беременности, сообщили СМИ со ссылкой на SiriusXM.





Энн Хэтэуэй актриса Я сейчас занята производством третьего ребенка, и это немного мешает мне понять, когда я смогу заняться "Дневниками принцессы – 3".

В интервью Энн также добавила, что команда переписала сценарий будущей картины с нуля и добилась сюжетного прорыва.

"Мы движемся в правильном направлении. Тот сценарий, над которым мы работали, пришлось переделать – начать с чистого листа. Это не то обновление, которое все хотят услышать, но мы чувствуем: это будет тот самый фильм", – поделилась актриса.

В октябре 2024 года Хэтэуэй стала первой, кто подтвердил свое участие в продолжении съемок "Дневников принцессы". Актриса сделала это оригинальным способом – опубликовав видео в личном блоге с кадрами из первых частей франшизы. В ролике Хэтэуэй считала до трех: на первых двух отсчетах показывают кадры из предыдущих частей "Дневников принцессы", где персонажи выкрикивают: "Shut Up!" – что в данном контексте можно перевести как "Не может быть!" или "Да ладно!".

В финале видео зрителям сообщили, что выйдет третья часть "Дневников принцессы" и новую ленту снимет Адель Лим (режиссер "Безумной поездочки", а также сценарист "Безумно богатых азиатов" и "Райи и последнего дракона"). Сценаристом новой части стала Флора Грисон ("Ассистент звезды").

Позже стало известно, что актер Крис Пайн может присоединиться к Хэтэуэй на экране в третьей части – об этом на книжном мероприятии BookCon рассказала автор оригинальных произведений Мэг Кэботт. Актер ранее появлялся во второй части – "Как стать королевой" – и сыграл возлюбленного героини Хэтэуэй, сэра Николаса Деверо.

"Я читала сценарий и знаю точно, что там есть роль для каждого. В том числе и для Криса Пайна. Хотя он говорит, что это не так, но это так", – заявила Мэг.

Акцент на материнстве

Фото: кадр из фильма "Как стать принцессой"; режиссер – Гэрри Маршалл; производство – Bottom of the Ninth Productions Inc., BrownHouse Productions, Walt Disney Pictures

Режиссер третьей части фильма Адель Лим рассказала в интервью Variety, что съемки пройдут в Европе. При этом она отметила, что команде важно не торопиться.

"Мы просто хотим рассказать историю правильно, потому что это франшиза, которую так любят очень многие люди", – заявила она.

Кроме того, режиссер добавила, что сюжет сместится с истории юной девушки Мии на взрослую героиню, ставшую уже королевой Дженовии.





Адель Лим режиссер Существует так много фильмов, в которых исполняются желания принцесс, но не так много картин, в которых происходит то же самое для королев. Именно это мы и собираемся сделать здесь – показать женщину во всей ее силе.

В фильме планируется сделать акцент на материнстве, так как, по словам постановщика, многие поклонницы первых частей уже сами стали мамами.

Режиссером первых двух фильмов выступил культовый мастер романтических комедий Гэрри Маршалл, он скончался в 2016 году. Согласно сюжету первого фильма 15‑летняя Миа – подросток из Сан‑Франциско – после смерти отца узнает, что он был принцем вымышленного европейского государства, а она его наследница. Ее бабушка‑королева прибывает в Калифорнию, чтобы объявить о происхождении Мии, и предлагает ей попробовать стать принцессой. Съемки в первой части фильма стали первой большой ролью Энн Хэтэуэй.

Во второй части Мии предстояло в короткие сроки найти мужа, чтобы претендовать на корону. Разговоры о третьей части начались в 2019 году: в 2022-м СМИ сообщили, что Disney разрабатывает фильм, а в октябре 2024‑го режиссером проекта стала Адель Лим.