Вышел первый тизер-трейлер продолжения фильма "Социальная сеть"

Компания Sony Pictures опубликовала первый тизер-трейлер "Социальной расплаты" – сиквела "Социальной сети". Что известно о будущей премьере – читайте в материале Москвы 24.

Раскрыть секреты

Фото: кадр из фильма "Социальная расплата"; режиссер – Аарон Соркин; производство – Alcon Entertainment

Sony Pictures выложила первый трейлер фильма "Социальная расплата", который станет продолжением "Социальной сети" от режиссера Дэвида Финчера, вышедшей в 2010 году. Постановщиком и сценаристом сиквела стал Аарон Соркин – он же был одним из авторов сценария оригинальной ленты. Актер Джереми Стронг ("Наследники") исполнит роль медиамагната Марка Цукерберга, которого в первой части сыграл Джесси Айзенберг.

События нового фильма развернутся вокруг молодого инженера Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) Фрэнсис Хоген (Майки Мэдисон). Вместе с корреспондентом Wall Street Journal Джеффом Хорвицем (Джереми Аллен Уайт) она попытается раскрыть строго охраняемые секреты компании и разоблачить руководство.

По данным СМИ, в основу сценария легли реальные статьи Wall Street Journal от 2021 года. Журналист описал в них внутренние механизмы работы социальной сети и указал, какой вред они могут причинить.

Слухи о продолжении ходили давно: Соркин после успеха оригинала намеревался сделать сиквел, но не мог найти подходящий сюжет. По данным СМИ, он заявил о готовности написать сценарий еще в 2020 году, если режиссером картины выступит Финчер. Соркин подумывал взять за основу книгу Роджера Макнэйми – бывшего наставника Цукерберга и инвестора. Автор писал о политических скандалах вокруг медиаплатформы и вреде, который она приносит обществу.

В 2023 году Финчер упомянул, что вел разговоры с Соркиным о продолжении "Социальной сети", но они ничем не закончились. В 2024 году Соркин объявил, что работает над сценарием сиквела.

В июне 2025-го стало известно, что Sony Pictures официально запускает новый фильм, а съемки "Социальной расплаты" начались осенью 2025-го. Мировая премьера запланирована на 9 октября 2026 года.

Восемь номинаций на "Оскар"

Фото: кадр из фильма "Социальная сеть"; режиссер – Дэвид Финчер; производство – Columbia Pictures

"Социальная сеть" вышла в мировой прокат в сентябре 2010 года и собрала более 224 миллионов долларов при бюджете в 50 миллионов. Картина получила восемь номинаций на премию "Оскар", включая категорию "Лучший фильм". При этом получила три статуэтки за лучший адаптированный сценарий, лучший монтаж и саундтрек.

Фильм "Социальная сеть" рассказал о зарождении соцсети Facebook через призму судебных разбирательств, последовавших за стремительным ростом аудитории и популярности сайта. В центре истории – компьютерный гений Марк Цукерберг, который учился на втором курсе Гарварда. Он начал работу над проектом при финансовой поддержке друга Эдуардо Саверина.

Позже сам Цукерберг заявил, что создатели фильма исказили факты и единственное, что получилось передать достоверно, – это его гардероб.

Роль основателя Facebook исполнил Джесси Айзенберг – за эту работу он получил номинацию на "Оскар" за лучшую мужскую роль. Эндрю Гарфилд, сыгравший Эдуардо Саверина, также был отмечен критиками и номинирован на "Золотой глобус" за роль второго плана. В числе других заметных исполнителей ленты – Джастин Тимберлейк и Арми Хаммер, Руни Мара, Бренда Сонг, Рашида Джонс и другие.

