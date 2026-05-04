Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 19:32

Культура
Главная / Истории /

Исполнители главных ролей "Дьявол носит Prada" назвали условие для съемок продолжения

"Должно быть четыре игрока": что известно о третьей части "Дьявол носит Prada"

Исполнители главных ролей фильма "Дьявол носит Prada" Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй и Эмили Блант заявили, что готовы приступить к работе над третьей частью только при наличии хорошего сценария, пишут СМИ. Подробности – в материале Москвы 24.

Рекордные сборы

Фото: кадр из фильма "Дьявол носит Prada 2"; режиссер – Дэвид Фрэнкел; производство – 20th Century Studios

Сиквел "Дьявол носит Prada" вышел в мировой прокат 1 мая, премьера продолжения состоялась ровно через 20 лет после появления первой части. К своим ролям вернулись Мерил Стрип (главный редактор Миранда Пристли), Энн Хэтэуэй (экс-помощница главреда Энди Сакс), Стэнли Туччи (арт-директор Найджел Киплинг) и Эмили Блант (ассистентка Пристли Эмили Чарлтон). Режиссером фильма выступил Дэвид Фрэнкел.

За несколько дней фильм о закулисье работы модного издания "Подиум" успел собрать в прокате более 233 миллионов долларов, превысив сборы оригинала в премьерные выходные, сообщили СМИ.

Сразу после успешного старта появились первые сообщения о возможной съемке третьей части. В интервью изданию People Стрип, Блант и Хэтэуэй заявили, что готовы вернуться к процессу еще раз при условии удачного сценария.

"И тогда все скажут "да". Это должны быть четыре основных игрока", – отметила Энн, имея в виду актера Стэнли Туччи.

При этом картина получила смешанные отзывы, как от критиков, так и от зрителей. На агрегаторе Rotten Tomatoes фильм удостоился 78% свежести. Большинство пользователей посчитали продолжение истории интересным.

"Отличный сюжет, и актеры не разочаровали", "отличное продолжение первой части, а еще мне очень понравились приглашённые знаменитости!", "мне нравится, когда продолжение может иметь свою собственную историю, но при этом идеально отсылать к первой части", – написали поклонники фильма.

Недовольные новой частью отметили, что фильм оказался переполнен модными брендами и неуместными современными треками.

"Откровенная реклама, поглощающая экранное время и прославление образа жизни, основанного на расточительстве и отказе жить без экстравагантной роскоши", "саундтрек местами хорош, но некоторые песни кажутся неуместными. Сцены с одеждой выглядят неплохо, но они кажутся более поверхностными и менее связанными с сюжетом", – отметили некоторые зрители.

Западная пресса также разделилась во мнениях, оценивая картину. Издание Variety отметило, что создатели сделали сиквел с уважением к оригиналу и его многочисленным поклонникам.

"Он работает как дань первому фильму, воспроизводя его лучшие комедийные и драматические моменты. Мэрил Стрип остается безусловной звездой: даже если ее героиня уже не так пугает, точность, сдержанность и многослойность ее игры вызывают ощущение настоящего мастерства", – отметил автор статьи.

Сайт The Hollywood Reporter указал на сильный актерский состав фильма.

"Фильм ловко переосмысляет центральное трио героинь, помещая их в новые позиции. В целом все четыре главных актера легко вернулись к своим ролям и с удовольствием существуют в мире ленты", – сообщило издание.

При этом сайт The Wrap обвинил создателей фильма в попытке выехать на простом "воссоединении актеров".

"У сиквела нет четкой идеи, поэтому он выглядит как набор знакомых элементов без содержания", – говорится в рецензии.

Издание IndieWire добавило, что сценарий второй части лишь поверхностно затронул актуальные темы вроде кризиса медиа. Некоторые важные аспекты современных реалий, например влияние инфлюенсеров, фильм вовсе проигнорировал, отмечено в рецензии.

Звездный состав

Фото: Getty Images/Gareth Cattermole

Съемки второй части "Дьявол носит Prada" начались в 2025 году в Нью-Йорке. Исполнительница одной из главных ролей Мерил Стрип рассказала прессе в конце марта 2026-го, как ее коллега Энн Хэтэуэй повлияла на работу на съемочной площадке.

Я была поражена внешним видом моделей на подиуме, сказав, что они выглядели не только красивыми и молодыми, но и пугающе худыми. Энн тоже это заметила. Она обратилась напрямую к продюсерам и добилась гарантий, что модели, участвующие в показе мод в фильме, не будут такими худыми. Она молодец!
Мерил Стрип
актриса

По словам Стрип, съемкам часто мешали толпы фанатов и журналистов, которые прибывали к локациям на автобусах. Мерил отметила, что хаос затронул в том числе и рабочий процесс.

"Нам нужны были полицейские заграждения для контроля толпы. Папарацци прыгали перед камерой и устраивали скандалы с членами съемочной группы. Энн сохраняла спокойствие, но я нервничала", – отметила исполнительница роли Миранды Пристли.

Также стало известно, что именно Стрип уговорила певицу Леди Гагу принять участие в съемках и записи саундтреков к ленте. Актриса рассказала, что идея у нее возникла за ужином в лондонском районе Ислингтон, где она была с подругой. Стрип просто позвонила Гаге с предложением, и та сразу согласилась, сообщили СМИ.

"Да. Это была я. Пожалуйста. Не за что. Я позвонила ей из Ислингтона, ужинала с Трейси. И подумала: ну почему бы не попробовать? Просто сказала: "Сделаешь это? Потому что будет очень круто", и она ответила: "Да", – рассказала Мерил.

Кроме Гаги, в ленте появились Люси Лью в роли бывшей жены возлюбленного Эмили, Бенджи Барнса (Джастин Теру). В фильме снялась еще одна звезда – Сидни Суини, но 3-минутную сцену с ее участием, где она сыграла саму себя, вырезали. Причиной стало то, что эпизод не вписался в общую структуру фильма.

Читайте также


культураистории

Главное

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика