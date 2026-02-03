СМИ: бюджет нового фильма про Майкла Джексона составил 155 миллионов долларов

В Сети появился трейлер биографического фильма о Майкле Джексоне. Лента выйдет в прокат 24 апреля 2026 года. Подробности – в нашем материале.

"Дух Майкла"

Фото: кадр из фильма "Майкл"; режиссер – Антуан Фукуа; производство – Lionsgate, GK Films и Estate of Michael Jackson

2 февраля кинокомпания Universal Pictures опубликовала трейлер биографического фильма "Майкл" режиссера Антуан Фукуа ("Великий уравнитель", "Левша"). Лента расскажет о жизни и творчестве культового поп-певца Майкла Джексона.

"Это кинематографическое изображение жизни и наследия одного из самых влиятельных артистов, которых когда-либо знал мир", – отмечено в официальном синопсисе.

Главную роль в картине исполнил племянник артиста, 29-летний Джафар Джексон. Работа станет для него дебютом в кино. Коллеги и пользователи Сети отметили поразительное сходство родственника со знаменитым певцом.





Антуан Фукуа режиссер проекта Самое главное, что именно Джафар воплощает Майкла. Дело не только во внешнем сходстве. Это дух Майкла, который проявляется волшебным образом. Это нужно увидеть, чтобы поверить.

В актерский состав также вошли Ниа Лонг, Майлс Теллер, Колман Доминго, Лора Хэрриер и другие.

По данным СМИ, бюджет картины составил 155 миллионов долларов. Разработка проекта началась еще в 2019-м, а к реализации приступили лишь в январе 2024-го. При этом релиз картины планировался на 2025 год, но создателям пришлось переснять часть материала из-за юридических проблем и внушительного хронометража. Первоначальная версия длилась почти 4 часа и требовала жестких корректировок.

Как пояснило издание Puck, в ходе работы над картиной выяснилось, что начале 1990-х Майкл Джексон заключил внесудебное мировое соглашение с семьей Джордана Чендлера, запрещающее упоминать или изображать его и его родственников в художественных произведениях. В 1993 году отец мальчика, Эван, обвинял поп-певца в непристойных действиях в отношении сына.

Этот факт из биографии артиста изначально был неизвестен съемочной группе, поэтому первоначальный вариант фильма затрагивал описываемые события. Когда юридический пробел вскрылся, создателям пришлось переделать финал, исключив отсылки к этому делу.

"Не мой цирк"

Фото: кадр из фильма "Майкл"; режиссер – Антуан Фукуа; производство – Lionsgate, GK Films и Estate of Michael Jackson

Картина уже успела вызвать споры и критику. Например, Дэн Рид, режиссер документального фильма про Майкла Джексона "Покидая Неверленд", высказался против новой ленты. Его работа рассказала историю мужчин, которые назвали себя жертвами домогательств и насилия со стороны певца. Причем на тот момент будущие герои ленты были несовершеннолетними.

В начале 2023-го Рид даже опубликовал колонку в The Guardian, в которой выразил удивление, что запуск фильма не вызвал сильного общественного возмущения, ведь, по его мнению, грядущая лента будет только прославлять человека, который совершал преступления против детей.

"Сегодня любую бестактность по отношению к уязвимым группам встречают громкой критикой, но объявление о создании этого фильма обошлось без протестов, стоит оглушительная тишина. Никто даже не говорит о том, чтобы отменить этот проект", – отметил режиссер.

Другая история произошла в прошлом году. Актер Колман Доминго, который исполнил в картине роль отца Майкла, в сентябре 2025-го публично поблагодарил детей звезды, Пэрис и Принса, за поддержку, отметив, что они очень поддерживают создание картины.

Однако Пэрис Джексон ответила в своих соцсетях, что в работе над фильмом она "принимала 0% участия". Наследница заявила, что видела первоначальный вариант сценария и обратила внимание создателей на ряд неточностей. Но все "сотрудничество" закончилось на момент игнорирования ее замечаний.

"Когда они не обратили на них внимания, я продолжила жить своей жизнью. Не мои обезьянки, не мой цирк", – написала Пэрис.

Актриса назвала фильм про отца полным неточностей и "откровенной лжи". При этом девушка отметила, что некоторым фанатам лента может понравиться.