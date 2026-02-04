Уголовное дело возбуждено после перестрелки на Рублевском шоссе в Москве

Фото: Следственный комитет РФ

Уголовное дело по факту покушения на жизнь полицейского возбуждено в столице после перестрелки на Рублевском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

"Следственными органами ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ", – говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что двое подозреваемых в похищении в Пензенской области при задержании открыли огонь по сотрудникам полиции на Рублевском шоссе. В ответ полицейские применили табельное оружие.

В ходе перестрелки один из подозреваемых получил смертельные ранения. Второй был задержан. Информация о пострадавших сотрудниках полиции не поступала.