04 февраля, 15:41

Общество
Кинолог Уражевский: игрушки и радио помогут собаке успокоиться в отсутствие хозяина

Кинолог рассказал, как успокоить собаку во время отсутствия хозяина

Фото: 123RF.com/celiafoto

Звуки радио и игрушки с кормом помогут собаке легче пережить отсутствие хозяина. Об этом Москве 24 рассказал президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

По его словам, в целом будущий хозяин должен учитывать свое постоянное отсутствие уже на этапе выбора собаки.

"В таком случае лучше завести питомца декоративной породы, например чихуахуа, мопса, той-пуделя или померанского шпица. Все они спокойные, отлично поддаются дрессировке и без проблем ждут дома весь день", – отметил эксперт.

В свою очередь, крупные собаки больше скучают, оставаясь длительное время в одиночестве. Особенно это касается таких пород, как бигль, сибирский хаски, аляскинский маламут, которые считаются очень активными, добавил эксперт.

Также большое значение играет физическая нагрузка. Если зверь выплеснул лишнюю энергию, тогда он будет больше отдыхать и спокойнее ждать возвращения хозяина. Поэтому, прежде чем уйти, обязательно надо погулять с питомцем хотя бы минут 20–30. Причем не просто пройтись, а заставить пса побегать, поиграть, чтобы он утомился.
Владимир Уражевский
президент Союза кинологических организаций России

Кроме того, многие собаки успокаиваются, если дома включено радио: звери слышат человеческий голос, что создает иллюзию присутствия людей рядом. Однако в этом случае возникает вопрос музыки – это риск, что питомец начнет подвывать и мешать соседям, предупредил Уражевский.

"Помимо этого, сейчас многие владельцы устанавливают дома камеры видеонаблюдения, с помощью которых можно выходить на связь с животным. Это тоже неплохой вариант, который в том числе дает возможность вовремя сказать собаке "фу" или "нельзя", если она начала грызть мебель", – отметил эксперт.

Различные игрушки также помогают занять животное на долгое время. Внутрь таких предметов прячется корм, и, чтобы добраться до него, нужно, например, нажать на рычаг. Можно приобрести несколько вариантов и периодически менять их для разнообразия досуга зверя, посоветовал кинолог.

Ранее зоопсихолог, хирург Донской государственной ветклиники Наталья Левченко напомнила о необходимости чистить зубы собакам и кошкам. Отсутствие ухода чревато развитием пародонтита, гингивита и стоматита.

Трошина Любовь

животныеобществоэксклюзив

