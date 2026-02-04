Кинолог Уражевский: игрушки и радио помогут собаке успокоиться в отсутствие хозяина

04 февраля, 15:41Общество
Фото: 123RF.com/celiafoto
Звуки радио и игрушки с кормом помогут собаке легче пережить отсутствие хозяина. Об этом Москве 24 рассказал президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.
По его словам, в целом будущий хозяин должен учитывать свое постоянное отсутствие уже на этапе выбора собаки.
"В таком случае лучше завести питомца декоративной породы, например чихуахуа, мопса, той-пуделя или померанского шпица. Все они спокойные, отлично поддаются дрессировке и без проблем ждут дома весь день", – отметил эксперт.
В свою очередь, крупные собаки больше скучают, оставаясь длительное время в одиночестве. Особенно это касается таких пород, как бигль, сибирский хаски, аляскинский маламут, которые считаются очень активными, добавил эксперт.
Кроме того, многие собаки успокаиваются, если дома включено радио: звери слышат человеческий голос, что создает иллюзию присутствия людей рядом. Однако в этом случае возникает вопрос музыки – это риск, что питомец начнет подвывать и мешать соседям, предупредил Уражевский.
"Помимо этого, сейчас многие владельцы устанавливают дома камеры видеонаблюдения, с помощью которых можно выходить на связь с животным. Это тоже неплохой вариант, который в том числе дает возможность вовремя сказать собаке "фу" или "нельзя", если она начала грызть мебель", – отметил эксперт.
Различные игрушки также помогают занять животное на долгое время. Внутрь таких предметов прячется корм, и, чтобы добраться до него, нужно, например, нажать на рычаг. Можно приобрести несколько вариантов и периодически менять их для разнообразия досуга зверя, посоветовал кинолог.
