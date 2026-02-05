Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 февраля, 08:39

Культура

Наследственное дело открыли в Москве после смерти Игоря Золотовицкого

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Наследственное дело открыли в Москве после смерти советского и российского актера театра и кино, заслуженного артиста и деятеля искусств России Игоря Золотовицкого. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующие материалы.

Также отмечается, что дело артиста ведет нотариус в столице.

Золотовицкий умер в больнице 14 января. По данным СМИ, он скончался в результате онкологического заболевания. Прощание с артистом состоялось на сцене МХТ имени А. П. Чехова 17 января.

В разные периоды своей жизни Золотовицкий играл в постановках в нескольких театрах. В качестве режиссера он поставил представление "Башмачкин" по повести русского писателя Николая Гоголя, "Шинель" и пьесу "Женитьба". Помимо этого, он снялся в более чем 60 фильмах, таких как "Такси-блюз", "Сочинение ко Дню Победы", "Заяц над бездной", "Егорка" и "Одесский пароход".

С 1989 года Золотовицкий преподавал актерское мастерство в Школе-студии МХАТ, а с 2013-го – работал ректором в учреждении.

Заслуженного артиста РФ Игоря Золотовицкого похоронили на Троекуровском кладбище

Читайте также


утратыкультура

Главное

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика