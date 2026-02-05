Наследственное дело открыли в Москве после смерти Игоря Золотовицкого

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Наследственное дело открыли в Москве после смерти советского и российского актера театра и кино, заслуженного артиста и деятеля искусств России Игоря Золотовицкого. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующие материалы.

Также отмечается, что дело артиста ведет нотариус в столице.

Золотовицкий умер в больнице 14 января. По данным СМИ, он скончался в результате онкологического заболевания. Прощание с артистом состоялось на сцене МХТ имени А. П. Чехова 17 января.

В разные периоды своей жизни Золотовицкий играл в постановках в нескольких театрах. В качестве режиссера он поставил представление "Башмачкин" по повести русского писателя Николая Гоголя, "Шинель" и пьесу "Женитьба". Помимо этого, он снялся в более чем 60 фильмах, таких как "Такси-блюз", "Сочинение ко Дню Победы", "Заяц над бездной", "Егорка" и "Одесский пароход".

С 1989 года Золотовицкий преподавал актерское мастерство в Школе-студии МХАТ, а с 2013-го – работал ректором в учреждении.